Gesundheitsminister Jens Spahn verspricht schnellere Termine beim Arzt. Doch Experten zweifeln an der Wirkung des neuen Gesetzes. Die kostspieligen Gewohnheiten von Patienten und Ärzten ändert es wohl kaum.

Volle Arztpraxen und lange Wartezeiten auf einen Termin - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verspricht Abhilfe mit seinem am Donnerstag im Bundestag verabschiedeten "Terminservice- und Versorgungsgesetz" (TSVG). Spahn will den rund 72 Millionen Kassenpatienten schneller zu Terminen bei Haus- und Fachärzten verhelfen. Dazu sollen die Praxen mehr offene Sprechstunden anbieten und die zentrale Terminvermittlung am Telefon deutlich ausgebaut werden. Doch selbst das Ministerium will keinen Maßstab nennen, wann das Gesetz ein Erfolg ist und wie lange die Wartezeiten auf Facharzttermine heute wirklich sind.

Experten kritisieren, dass ein wichtiges Problem im Gesundheitswesen gar nicht angegangen wird und deshalb nicht unbedingt Besserung in Sicht ist: Die Deutschen gehen im Vergleich zu Kranken in Nachbarländern deutlich häufiger zum Arzt. Dann fehlt dort die Zeit zur Behandlung ernsthafterer Leiden und für umfangreichere Therapien. Das beklagt der oberste Berater von Minister Spahn, der Chef des Sachverständigenrates Gesundheit, Ferdinand Gerlach. Der WirtschaftsWoche sagte der gelernte Allgemeinmediziner: "Grob geschätzt haben wir inzwischen in Deutschland rund 20 Arzt-Patient-Kontakte je Einwohner und Jahr allein ...

