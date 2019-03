Stuttgart (ots) - Vom 15. bis 17. März messen sich die besten Turnerinnen und Turner im Einzel-Mehrkampf sowie der Team Challenge beim Weltcup in Stuttgart. An diesem traditionsreichen Turnspektakel nehmen zahlreiche Bundeswehr-Sportsoldatinnen und -soldaten der Streitkräftebasis mit aussichtsreichen Titelchancen teil. Im Einzel-Mehrkampf starten unter anderem die Weltcup Gesamtsiegerin von 2018 und amtierende Deutsche Meisterin im Mehrkampf und am Barren, Stabsunteroffizier Elisabeth Seitz sowie Stabsunteroffizier Marcel Nguyen, Deutscher Meister im Mehrkampf 2018, beide aus der Sportfördergruppe Todtnau/Fahl. Im Team Challenge der Frauen startet die Weltmeisterin von 2017, Hauptgefreiter Pauline Schäfer. Den zwei Mannschaften für die Team Challenge der Männer gehören unter anderem die drei Berliner Sportsoldaten Stabsunteroffizier Lukas Dauser, Obergefreiter Nils Dunkel und Stabsunteroffizier Philipp Herder an. Außerdem Hauptgefreiter Carlo Hörr und Stabsunteroffizier Felix Pohl von der Sportfördergruppe Todtnau/Fahl und Stabsunteroffizier Ivan Rittschik aus der Sportfördergruppe Frankenberg. Alle Spitzensportlerinnen und -sportler der Bundeswehr sind Angehörige des Organisationsbereichs Streitkräftebasis, zu der alle 15 Sportfördergruppen der Bundeswehr und die Sportschule der Bundeswehr gehören.



