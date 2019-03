Das Analysehaus RBC hat General Electric (GE) nach Jahreszahlen des US-Industriekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 US-Dollar belassen. Er würde es nicht überbewerten, dass das Unternehmensziel für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2019 unter der Konsensschätzung liege, schrieb Analyst Deane Dray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass die Langfristziele sowie die Entschuldungsziele bekräftigt wurden./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 08:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 08:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-03-14/15:39

ISIN: US3696041033