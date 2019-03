BAI, ein unabhängiges gemeinnütziges Unternehmen, das die umsetzbarsten Erkenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche übermittelt, kündigte heute an, dass BAI ab sofort Einreichungen für die Global Innovation Awards entgegennimmt.

Nominierungen werden bis Freitag, 26. April 2019 angenommen. Die Gewinner und Finalisten werden diesen Sommer bekanntgegeben.

Jedes Jahr reichen Hunderte von Finanzinstitutionen aus aller Welt Nominierungen ein, um durch die BAI Global Innovation Awards Anerkennung zu erhalten. Das Programm ist eine ganzjährige Community- und Content-Plattform, die die weltweit innovativsten Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsprozesse und Organisationen der Branche würdigt. In seiner neunten Runde zählen zu den ehemaligen Gewinnern Fifth Third Bank, USAA, CaxiaBank, Emirates NBD, Ping An Technology, Nusenda Credit Union und andere. Die Nominierungsformular finden Sie unter BAIGlobalInnovations.com.

Die Auszeichnungskategorien für 2019 sind:

Beste Anwendung fortschrittlicher Technologie in einem Produkt oder einer Dienstleistung

Innovative Touchpoints und vernetzte Erfahrungen

Interne Prozessinnovation

Innovation im Bereich Humankapital

Innovation mit gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Auswirkung

Innovation im Bereich Marketing

Innovation im Bereich Kundenerlebnis

Innovativer Beschleuniger oder Inkubator

Innovatives Geschäftsmodell (neu)

RegTech-Innovation (neu)

Darüber hinaus werden Preise für außergewöhnliche Leistungen für die innovativste Finanzdienstleistungsorganisation des Jahres, für disruptive Innovationen im Bereich Finanzdienstleistung, für herausragende FinTech-Leistungen, für die innovativste Community Banking-Initiative sowie für die innovativste Wachstumsinitiative verliehen.

"Im Verlauf der letzten acht Jahre hat BAI einige der branchenweit einflussreichsten Innovationen ausgezeichnet und dieses Jahr wird keine Ausnahme darstellen. Wir erwarten 2019 noch einzigartigere Innovationen zu sehen, einschließlich neuer Fortschritte im Bereich Open Banking und RegTech", so Debbie Bianucci, Präsidentin und CEO von BAI. "Innovation ist eine ständig treibende Kraft, die Veränderung ankurbelt, und wir glauben, dass die erweiterten Kategorien Unternehmen, die sich der Innovation verschrieben haben, die Möglichkeit bieten, für die wichtige Arbeit, die sie leisten, um die Finanzdienstleistungsbranche voranzubringen, Anerkennung zu finden."

Die Preisträger werden vom Innovation Circle, einem Gremium führender Innovationsexperten aus der ganzen Welt, bestimmt.

Weitere Informationen über die Auszeichnungen finden Sie unter BAIGlobalInnovations.com.

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation übermittelt BAI die umsetzbarsten Erkenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und ermöglicht es Führungskräften, jeden Tag intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. BAI engagiert sich für vertrauenswürdige Informationen und leistungsstarke Tools, die Führungskräften die Klarheit und das Vertrauen zur Verfügung stellen, um positiven Wandel zu fördern und die Finanzdienstleistungsindustrie voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

