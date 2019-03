Die Schweizer Großbank UBS hat Rheinmetall nach Aussagen zum Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Nach den bereits veröffentlichten, besser als erwarteten Jahreszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers hätten nun auch die Ziele für 2019 leicht positiv überrascht, schrieb Analyst Sven Weier in einer ersten Reaktion. Die neuen mittelfristigen Margenziele in beiden Sparten dürften zudem keine große Überraschung mehr gewesen sein./hos/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 09:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-03-14/15:54

ISIN: DE0007030009