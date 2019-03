Der harte Wettbewerb in der Luftfahrt läutet nach Einschätzung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr die heiße Phase der Marktbereinigung ein. "Jeder versucht jetzt noch, Marktanteile und Slots zu sichern", sagte Spohr am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Frankfurt. Das hielten nur die wenigsten Airlines durch. "Und die, die es...

