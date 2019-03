Der krisengeschüttelte Möbelhändler Steinhoff -2,358% will mutmaßlich Immobilien in Europa im Wert von rund 400 Millionen Euro verkaufen. Mit den Erlösen wolle der Konzern seine Schulden schmälern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am Donnerstag.Das Unternehmen habe die US-Immobilieninvestmentfirma Eastdil Secured damit beauftragt, Warenhäuser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...