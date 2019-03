Teslas Fertigungschef Peter Hochholdinger über die automobile Zukunft, das Arbeiten mit Elon Musk - und Tugenden im Silicon Valley.

WirtschaftsWoche: Ein deutscher Werkstoffwissenschaftler im Silicon Valley, ein langjähriger Audi-Mann beim Elektroautopionier - wie sind Sie zu Tesla gekommen?Peter Hochholdinger: Im Frühjahr 2016 rief die Assistentin von Elon Musk an. Der Chef wolle mit mir reden. Ich habe das erst für einen Scherz gehalten. Und dann gesagt: Klar. Reden können wir.

Und?Elon erzählte, ich sei Tesla aufgefallen. Dass ich über ein paar Fähigkeiten verfügen würde, die man bei Tesla gut gebrauchen könne. Und dann fragte er: Möchtest du die Welt verändern?

Ihre Antwort?Ich weiß nicht, ob ich die Welt verändern kann. Aber Autos bauen, das kann ich.

Und dann ging es los?Ich bin ins Silicon Valley geflogen, habe mich mit Tesla-Führungskräften in der Fabrik unterhalten - kluge Menschen, die was von der Materie verstehen. Das ist das Wichtigste für mich. Dass ich mit Leuten vom Fach auf Augenhöhe reden kann.

Wie schnell klappte der Wechsel?Ich bin deutscher und amerikanischer Staatsbürger. Eine Arbeitserlaubnis war kein Problem. Ich bin in den Staaten geboren, mein Eltern haben hier gearbeitet, mein Vater in einer Molkerei. Als ich sieben war, sind wir nach Bayern gezogen. Die größte Umstellung für mich: dass ich in der Schule plötzlich mit rechts schreiben sollte. Ich bin Linkshänder. In Amerika spielte das keine Rolle.

Schreiben Sie heute wieder mit links?Klar. Ich bin ein sturer Mensch.Muss man bei Tesla stur sein?Wirklich stur - das geht nur in Deutschland. Hier muss man vor allem flexibel sein. Gibt es einen besseren Weg? Was kann ich eleganter gestalten? Wie geht es günstiger? Ich bewundere die Silicon-Valley-Tugend, sich ständig zu hinterfragen. In Deutschland heißt es oft: Das haben wir schon immer so gemacht. Oder: Das haben wir noch nie so gemacht.Ihr Umzug fühlt sich also ein bisschen wie eine Heimkehr an?Es fühlt sich jedenfalls gut an. Als ich mich bei der Sozialversicherungsbehörde anmeldete, hieß es: "Welcome back. Toll, dass du wieder hier bist." Eigentlich war ja geplant, dass ich das Audi-Werk in San José in Mexiko übernehme. Nun bin ich im kalifornischen San José gelandet. Ich bin am 31. Mai 2016 angekommen. Habe am nächsten Tag angefangen. Und mich um die Produktion des Model X gekümmert. Es war der richtige Schritt für mich.

Seit Ihrem Antritt gibt es Gerüchte, dass Sie das Unternehmen schon wieder verlassen hätten - und nur noch nominell für Tesla tätig sind.Ach ja, das Internet. Es gibt Leute auf Twitter, die mich beleidigen und Unsinn verbreiten. Ich kriege das zwar mit, reagiere aber nicht darauf. Ich denke mir: Schreit ruhig rum, ihr habt halt keine Ahnung. Wir haben mit unserem Team viel bewegt. Als ich anfing, haben wir 80.000 Autos im Jahr gebaut, jetzt sind es mehr als 200.000. Ich bin sehr zufrieden.

Aber es stimmt schon, dass viele Führungskräfte Tesla wieder verlassen.Wir Amerikaner haben keine Angst davor, uns zu bewegen und auch mal was anderes zu tun. Ich halte das für ...

