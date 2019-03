Das EU-Parlament hat grünes Licht für Lanes Einzug in das EZB-Führungsgremium gegeben. Es gab Kritik wegen mangelnder Chancengleichheit für Frauen.

Das EU-Parlament hat grünes Licht für den Einzug von Irlands Notenbank-Chef Philip Lane in das EZB-Führungsgremium gegeben. Dort soll er die wichtige Position des Chefvolkswirts übernehmen, wenn der Belgier Peter Praet Ende Mai nach acht Jahren aus dem Amt scheidet. Das EU-Parlament stimmte am Donnerstag in Straßburg seiner Ernennung sowie zwei weiteren Besetzungen von Spitzenpositionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...