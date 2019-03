BERLIN (Dow Jones)--Ein auf absehbare Zeit schwächeres Wachstumspotenzial und der sich abzeichnende Abschwung dämpfen nach einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft "mittelfristig die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland spürbar". Habe der jährliche Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in den vergangenen fünf Jahren noch bei 1,9 Prozent gelegen, so dürften es bis 2023 nur noch 1,1 Prozent sein, sagten die Kieler Ökonomen voraus. Ausdrücklich lehnten sie aber eine Lockerung der Schuldenbremse ab.

"Die deutsche Wirtschaft wird voraussichtlich für geraume Zeit nicht mehr so hohe Zuwachsraten verzeichnen wie in den vergangenen Jahren", erklärten die Forscher. So gehe das Wachstum des Produktionspotenzials, also das bei Normalauslastung aller Produktionsfaktoren erzielbare BIP, vor allem aufgrund des demografischen Wandels mittelfristig zurück - nach 1,5 Prozent im Jahr 2018 dürfte es Schätzungen des IfW zufolge im Jahr 2023 nur noch bei rund 1,2 Prozent liegen, erklärte das Institut in seiner Mittelfristprojektion.

Die Konjunktur habe ihren Hochpunkt wohl überschritten. Nachdem das BIP seit dem Jahr 2014 stärker gestiegen sei als das Produktionspotenzial und die deutsche Wirtschaft für einige Zeit deutlich oberhalb ihrer Normalauslastung operiert habe, gerate die Produktion nun ins Stocken. Die kurzfristige Beschleunigung des BIP im kommenden Jahr sei vor allem einem Kalendereffekt geschuldet.

Sowohl die Verlangsamung des Potenzialwachstums als auch die sich abschwächende konjunkturelle Dynamik werde in der mittleren Frist die öffentlichen Finanzen belasten, so dass einer nachhaltigen Finanzpolitik eine große Bedeutung zukomme. "Im neuen Jahrzehnt steht der deutschen Wirtschaft eine ausgeprägte, demografisch bedingte Wachstumsschwäche bevor, die in den Anfangsjahren auch noch mit konjunkturellem Gegenwind einhergeht", erklärte der Leiter des IfW-Prognosezentrums, Stefan Kooths.

