(Neu letzter Satz zu gleichgeschlechtlichen Paaren) Basel (awp/sda) - Der Basler Pharmagigant Novartis führt in der Schweiz eine bezahlte Elternauszeit von 18 Wochen ein. Die neue Regelung gilt für Mütter und Vater; sie wird per 1. Juli umgesetzt. Weltweit will der Konzern allen seinen Angestellten in Zukunft eine Elternauszeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...