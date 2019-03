Die Nordex Aktie bewegt sich seit Anfang des Jahres nur nach oben. Heute Morgen wurde ein lokales Hoch errichtet. Dieses befindet sich bei 12,80 € und könnte, falls es so weitergeht, ein weiteres Mal überboten werden. Der MACD zeigt ein Kaufsignal an und bewegt sich nach oben. Die SMAs zeigen zwei Kaufsignale an. Ein weiteres könnte in Kürze folgen, da die 100-Tagelinie sehr kurz davor ist die 200-Tagelinie zu schneiden. Dieser Schein könnte aber auch trügen. Der RSI befindet sich bei 81 Punkten ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...