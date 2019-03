Die Boeing Aktie hatte Anfang des Jahres eine Unterstützung bei 292,50 USD erreicht. Seitdem läuft im Chart ein Aufwärtstrend. Die SMAs zeigen zwei Kaufsignale an, die 38-Tagelinie steigt sogar rapide an. Dennoch gab es vor drei Tagen einen Chartjump nach unten und der Kurs musste eine Erschütterung erleiden. Der RSI ist aus der überkauften Zone bis auf 32 Punkte gestürzt. Der MACD fällt ebenfalls und zeigt sogar ein Verkaufssignal an.

Der 4-Stundenchart!

Der 4-Stundenchart baut Hoffnung ... (Anna Hofmann)

