Was war das für eine Freude am Mittwoch, als Aurora Cannabis Inc. (kurz "Aurora") mitteilte, den Hedgefonds-Manager Nelson Peltz als "Strategic Advisor" gewonnen zu haben! Laut Wikipedia ist Nelson Peltz Milliardär und wer weiß, was für Türen er für Aurora öffnen kann. Genau das beflügelte wahrscheinlich am Mittwoch die Phantasie einiger Anleger(innen), welche nach der Neuigkeit Aurora-Aktien kauften. Der Kurs der Aktie stieg jedenfalls deutlich. Am Donnerstag sah es dann im frühen US-Handel ... (Peter Niedermeyer)

