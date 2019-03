DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 14.03.2019 / 17:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 33,07 EUR 1388,94 EUR 33,19 EUR 2555,63 EUR 33,02 EUR 3302,00 EUR 33,04 EUR 3304,00 EUR 33,08 EUR 2547,16 EUR 33,10 EUR 662,00 EUR 33,21 EUR 2225,07 EUR 33,14 EUR 9942,00 EUR 33,14 EUR 3777,96 EUR 33,17 EUR 2089,71 EUR 33,17 EUR 3980,40 EUR 33,25 EUR 12302,50 EUR 33,18 EUR 3318,00 EUR 33,18 EUR 2554,86 EUR 33,17 EUR 3317,00 EUR 33,18 EUR 10551,24 EUR 33,25 EUR 8844,50 EUR 33,29 EUR 832,25 EUR 33,29 EUR 3329,00 EUR 33,29 EUR 2563,33 EUR 33,30 EUR 2297,70 EUR 33,30 EUR 133,20 EUR 33,30 EUR 1931,40 EUR 33,32 EUR 10629,08 EUR 33,30 EUR 2797,20 EUR 33,30 EUR 2297,70 EUR 33,31 EUR 2231,77 EUR 33,36 EUR 3569,52 EUR 33,36 EUR 1501,20 EUR 33,36 EUR 2568,72 EUR 33,39 EUR 2571,03 EUR 33,39 EUR 6243,93 EUR 33,36 EUR 8907,12 EUR 33,36 EUR 3702,96 EUR 33,36 EUR 1501,20 EUR 33,36 EUR 3336,00 EUR 33,31 EUR 2231,77 EUR 33,31 EUR 5096,43 EUR 33,31 EUR 8760,53 EUR 33,28 EUR 2562,56 EUR 33,28 EUR 3161,60 EUR 33,29 EUR 2030,69 EUR 33,30 EUR 5028,30 EUR 33,30 EUR 199,80 EUR 33,30 EUR 3330,00 EUR 33,30 EUR 2564,10 EUR 33,30 EUR 3629,70 EUR 33,30 EUR 2830,50 EUR 33,30 EUR 2430,90 EUR 33,30 EUR 33,30 EUR 33,30 EUR 16317,00 EUR 33,32 EUR 3332,00 EUR 33,33 EUR 3866,28 EUR 33,34 EUR 9135,16 EUR 33,34 EUR 3334,00 EUR 33,34 EUR 3734,08 EUR 33,35 EUR 100,05 EUR 33,35 EUR 1500,75 EUR 33,35 EUR 700,35 EUR 33,35 EUR 4235,45 EUR 33,30 EUR 3330,00 EUR 33,30 EUR 4162,50 EUR 33,30 EUR 4495,50 EUR 33,30 EUR 3330,00 EUR 33,28 EUR 532,48 EUR 33,28 EUR 532,48 EUR 33,28 EUR 1530,88 EUR 33,28 EUR 3993,60 EUR 33,28 EUR 698,88 EUR 33,29 EUR 6658,00 EUR 33,29 EUR 2563,33 EUR 33,29 EUR 432,77 EUR 33,29 EUR 2163,85 EUR 33,29 EUR 532,64 EUR 33,27 EUR 2561,79 EUR 33,27 EUR 1663,50 EUR 33,29 EUR 2763,07 EUR 33,30 EUR 2997,00 EUR 33,29 EUR 1664,50 EUR 33,29 EUR 3894,93 EUR 33,29 EUR 2696,49 EUR 33,29 EUR 1098,57 EUR 33,30 EUR 3463,20 EUR 33,30 EUR 1931,40 EUR 33,30 EUR 1065,60 EUR 33,30 EUR 1665,00 EUR 33,30 EUR 3396,60 EUR 33,31 EUR 2698,11 EUR 33,31 EUR 499,65 EUR 33,23 EUR 2259,64 EUR 33,23 EUR 2558,71 EUR 33,23 EUR 9138,25 EUR 33,23 EUR 1462,12 EUR 33,23 EUR 1362,43 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,25 EUR 315550,05 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-11; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX 14.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49673 14.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0260 2019-03-14/17:22