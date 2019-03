Die Aktie der Deutschen Lufthansa fällt heute im rund 6% in den Keller und ist damit klares Schlusslicht im Dax - steigende Kerosinpreise und der Preiskampf unter den Fluglinien in Europa haben die Erwartungen des Vorstands an das laufende Jahr gedämpft.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen....

