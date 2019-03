Stuhr (ots) -



Vier Zimmer, Küche, Balkon und Bad. Letzteres genießt bei Deutschlands Verbrauchern einen immer höheren Stellenwert. Schließlich verbringt ein Vier-Personen-Haushalt Jahr für Jahr gut 1.600 Stunden vor dem Waschbecken, unter der Dusche und in der Wanne, um sich zu pflegen und um zu relaxen. Egal ob im Neubau oder für den Sanierungsfall, weil Fliesen und Keramik schon lange keinen Glanz mehr versprühen: Für alle Ansprüche und Bedürfnisse ist das innovative Konzept ELEMENTS gedacht und gemacht. Mit einladenden Ausstellungen an mehr als 230 Standorten deutschlandweit. Und modernen und funktionalen Designs zahlreicher deutscher wie internationaler Markenhersteller. Der jüngste Neuzugang in der hochwertigen wie vielseitigen und abwechslungsreichen Produktpalette von ELEMENTS heißt "vogue" von VIGOUR.



Harmonie in Perfektion und Ästhetik in Vollendung



"vogue" von VIGOUR. Das sind Traumbäder aus einem Guss. Sanft fließende Formen spielen mit markanten Konturen. Harmonie in Perfektion und Ästhetik in Vollendung. Mit Farben, Materialien und Formen, die alle Sinne ansprechen und eine ganz besondere Aura versprühen. "vogue" kann bei ELEMENTS hautnah miterlebt werden. Die neue Designlinie stammt aus der Feder des renommierten Designers Michael Stein und bietet Lösungen für jede Raumsituation, vom kleinen Bad bis zur großzügigen Wellnessoase. Wie außergewöhnlich die neue Linie ist, zeigt die edel inszenierte Doppel-Aufsatzschale. Dabei spiegelt das Design das fließende Wasser wider und glänzt mit einer Formensprache, die ihres Gleichen sucht.



Orientierung per Badtyptest und Budget-Kalkulator



Was einem wirklich wichtig ist, welchen Preis ich für mein Traumbad zahle und wie Armaturen, Regenduschen und Waschbecken optimal harmonieren - das lässt sich im Vorfeld unter www.elements-show.de herausfinden. Der Badtyptest teilt einem nach wenigen Fragen mit, ob man eher zum "Innovativen Trendbad" oder "Einzigartigen Komfortbad" neigt. Mit dem Bugdet-Kalkulator lässt sich leicht ausrechnen, mit welchen Kosten man in etwa zu rechnen hat. Dazu der 3D-Badplaner, mit dem sich die Wunschprodukte virtuell in das künftige Bad einfügen lassen. Vor Ort in der ELEMENTS-Ausstellung, die über die integrierte Online-Suche übrigens fix gefunden ist, machen sich die Profis dann an die fachgerechte Planung. Einfacher? Geht's wirklich nicht.



Über ELEMENTS



ELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucher profitieren deutschlandweit in über 230 Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfigurator bereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTS jederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.



