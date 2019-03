Zug (ots) - Schiphol Trade Park ist ein Gemeinschaftsprojekt der regionalen Entwicklungsgesellschaft Schiphol Area Development Company (SADC), Schiphol Real Estate (SRE) und der Gemeinde Haarlemmermeer. Schiphol Trade Park ist stolz, mit Necron AG einen der Pioniere in der Entwicklung ihres Business Parks willkommen heissen zu dürfen. Der Schiphol Trade Park ist ein 352 Hektar grosser, multifunktionaler Business Park, direkt neben dem Schiphol International Airport gelegen.



Necron hat die Schweizer Architekten Suter + Renner sowie die RAU-Architekten aus den Niederlanden mit der Gestaltung eines ikonischen, ellipsenförmigen Projektes beauftragt. Generalunternehmer ist die Ten Brinke Group, welche das Projekt innerhalb vorgegebener Kosten und Termine realisieren soll. Die Ten Brinke Group ist ein solider und zuverlässiger Partner mit über 115 Jahren erfolgreicher Tätigkeit. Die Gruppe verfügt dementsprechend über eine grosse Erfahrung in der Bauwirtschaft und der Entwicklung internationaler Immobilienprojekte.



Das Projekt umfasst:



Hotel



Das neue 4-Sterne-Hotel wird dem Konzept von IntercityHotel entsprechen. Die Unterkunft liegt in direkter Nähe zum Bahnhof Hoofddorp mit direktem Anschluss an die Autobahn A4. Ebenso attraktiv sind die weiteren Verkehrsverbindungen: Der internationale Flughafen Schiphol ist in fünf Minuten erreichbar und das Stadtzentrum von Amsterdam ist knapp 15 Minuten vom Hotel entfernt. Das Hotel bietet Tagungs- und Veranstaltungsräume, ein Restaurant sowie eine grosszügige Fitness- und Spa-Landschaft. Die Eröffnung ist auf 2021 geplant.



Das Hotel wird von IntercityHotel, einer der fünf Bereiche der Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotels AG) im Rahmen eines 20-Jahr Mietvertrags, geführt. Das Design wird dem aktuellsten Standard und der Corporate Identity der Intercity Hotels mit modernen Zimmern, grosszügigen Freiflächen und für Touristen und Geschäftsleute gleichermassen komfortabler Benützung entsprechen.



Dieses Hotel ist das zweite in einer Reihe von Projekten, welche Necron zusammen mit der Deutsche Hospitality realisieren wird. Als exklusiver Berater für Necron fungierte HVS Hodges Ward Elliott.



- Quote von Necron AG Direktor Patrick Paternotte und CEO Gerard van Liempt:



«Das IntercityHotel Schiphol Airport ist ein extrem spannendes Projekt und wir freuen uns, dieses in Partnerschaft mit SADC und der Deutsche Hospitality realisieren zu dürfen. SADC und Necron wollen ihre Partnerschaft mit weiteren Akquisitionen im Schiphol Trade Park ausbauen».



- Quote von Thomas Willms, CEO Deutsche Hospitality:



«Die Niederlande sind für die Deutsche Hospitality einer der strategischen Wachstumsmärkte in Europa. Entsprechend gross ist die Freude, in Schiphol ein Intercity Hotel betreiben zu dürfen.»



Die Deutsche Hospitality betreibt bereits ein Steigenberger Hotel in Schiphol, ein Jaz in the City in Amsterdam und ein IntercityHotel in Enschede.



- Quote von Jeanet van Antwerpen, Direktorin SADC:



«Wir haben sehr viel Energie und Kreativität in die Planung des Schiphol Trade Parks investiert, um hier eine erstklassige, internationale Businesswelt entstehen zu lassen. Wir sehen mit Begeisterung, wie dies geachtet wird. Wir spüren, dass das Steigenberger IntercityHotel zu einem Vorzeigeprojekt für die interessanten Ambitionen unserer Zielsetzungen wird».



- Quote von Rene Pastoor, CEO TBB:



«Unser primäres Ziel ist es, die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen in höchstmöglichem Masse zu erfüllen, um eine problemlose Umsetzung aller nötigen Bauprozesse sicherzustellen».



About Deutsche Hospitality



Die Deutsche Hospitality vereinigt fünf verschiedene Hotelmarken unter einem Dach. Steigenberger Hotels & Resorts verfügen über 60 Hotels in historischen, traditionellen Gebäuden, über lebendige City Residenzen sowie über Beautyoasen mitten in freier Natur. MAXX by Steigenbrger ist ein neues, charismatisches Konzept, welches den Fokus auf das Wesentliche legt, gemäss seinem Motto «MAXXimize your stay». Die Jaz in the City Hotels reflektieren den Metropolitan Lifestyle mit Einbezug lokaler Musik und Kulturszene. IntercityHotel umfasst mehr als 40 Stadthotels der oberen Mittelklasse, alle in kurzen Gehdistanzen zu Bahnhöfen oder Flughäfen. Zleep Hotels ist ein reputiertes, erfolgreiches Hotelkonzept in Skandinavien, welches einen adäquaten Komfort zu einem erschwinglichen Preis/Leistungsverhältnis anbietet. Insgesamt umfasst das Portfolio der Deutsche Hospitality rund 150 Hotels auf drei Kontinenten, 30 davon sind in Planung.



About SADC



SADC (Schiphol Area Development Company) entwickelt ein umfassendes, kohärentes Portfolio an qualitativ hochstehenden, gut erschlossenen, kompetitiven nationalen und internationalen Arbeitswelten in den WESTAS der Amsterdam Metropolitan Area.



Das Unternehmen wurde 1987 von Persönlichkeiten gegründet, welche über ihren eigenen Horizont hinaus das wirtschaftliche Potential der Stadt und der Flughafenregion erkannten und die Kräfte bündelten und Stärken nutzten, um die Region national und international konkurrenzfähig zu machen.



SADC hat vier gleichwertige Aktionäre zu je 25%: Die Gemeinden Haarlemmermeer und Amsterdam, die Provinz Nordholland und die Schiphol Gruppe.



About Ten Brinke Bouw



Die Ten Brinke Gruppe (TBG) ist eine Immobilien-Unternehmung mit Niederlassungen in den Niederlande, Deutschland, Spanien, Portugal und Griechenland. Der Gruppenumsatz beträgt EUR 950 Millionen. TBG bietet ein komplettes Dienstleistungsangebot an - von der Akquisition von Bauland über Planung, Konzeptentwicklung und Umsetzung bis hin zu Finanzierung und Realisation. Ebenfalls dazu gehört ein gesamtes Angebot an Dienstleistungen in Verkauf, Miete sowie Facility- und Vermögensmanagement.



About Necron Holding AG



Necron ist eine schweizerische Immobilien-Investitions und - Entwicklungsgesellschaft mit Fokus auf kommerzielle Immobilien in der Schweiz, Holland und Deutschland. Die Strategie von Necron ist es, sich Grundstücke und/oder Gebäude zu sichern, um Hotels, Bürogebäude, Sicherheits- und Datacenters zu realisieren.



Necron' Mission ist es, hochwertige, nachhaltige und attraktive Immobilienprojekte mit durchdachtem Engineering und prestigeträchtiger Architektur zu entwickeln. Basierend auf der schweizerischen Herkunft, «Vertrauen», «Verlässlichkeit» und «Sicherheit» sind die Kernwerte in allem, was sie tun. Das wichtigste Ziel ist es, mit ihren Projekten für alle involvierten Parteien hohe Renditen zu erzielen.



