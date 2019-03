Ist dir auch schon aufgefallen, dass reiche Menschen langfristig ihre Finanzen planen? Sie sehen Geld als Instrument Vermögenswerte anstelle von Verbindlichkeiten zu kaufen. In der konsumsüchtigen Mittelschicht werden gerne Sachen gekauft, die verrotten, verfallen, verrosten, kurzum schnell an Wert verlieren. Mein Lieblingssprichwort von Schuldenberater Dave Ramsey lautet "Don't be stupid", "Sei nicht dumm". Ich mag ...

