Das Analysehaus RBC hat Gea Group nach vollständigen Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Diese hätten den bereits veröffentlichten Eckdaten des Maschinenbauers entsprochen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Ergebnisausblick (Ebitda) auf 2019 liege derweil knapp über der bisherigen Zielspanne. Dazu habe Gea eine Initiative zur Verbesserung der Unternehmensstrategie bekannt gegeben./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 04:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 04:14 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

