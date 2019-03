Nordex hat bereits in den vergangenen Tagen eine hohe Tendenz in Richtung steigender Kurse gezeigt. Nach neuen wirtschaftlichen Kooperationen gelang der charttechnische Ausbruch nach oben. Wahrscheinlich werden die Notierungen jetzt in Höhe von fast 12,80 Euro zunächst etwas Tempo verlieren. Dennoch sieht es unter dem Strich nach einer sehr schönen Kursentwicklung aus, so die Meinung von Chartanalysten - aktuell sammelt Nordex demnach nur weiter Kraft. Die nächsten Hürden sind allenfalls sehr ... (Frank Holbaum)

