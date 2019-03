Die Spekulationen an den Finanzmärkten sind in den zurückliegenden Tagen manifester geworden: Die Deutsche Bank und die Commerzbank werden aller Voraussicht nach fusionieren. Die aktuellen Konditionen sind zwar noch nicht absehbar, dennoch scheint der politische Wille sehr groß zu sein, meinen Beobachter und Analysten. Das Finanzministerium hat sich in die Gespräche eingebracht und fördert die Idee einer größeren und international leistungsfähigeren Bank.

Die Märkte gehen davon aus, dass die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...