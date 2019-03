Köln (ots) -



Eine knappe Mehrheit (52 Prozent) der Deutschen hat den Eindruck, dass sie persönlich von der aktuell guten wirtschaftlichen Situation in Deutschland profitiert. 44 Prozent haben aktuell den Eindruck, dass sie nicht profitieren. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der Tagesthemen von Montag bis Dienstag dieser Woche ergeben. Im April 2017 hatten 38 Prozent der Befragten angegeben, dass sie den Eindruck haben, persönlich vom Wachstum zu profitieren. Eine Mehrheit von 60 Prozent gab damals an, dass sie den Eindruck habe, nicht vom Wachstum zu profitieren.



Beim Blick auf die Bundesfinanzen und die Diskussion darüber, wie der Bund seinen Milliardenüberschuss aus dem Haushalt 2018 verwenden soll, zeigt sich: 49 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, dass das Geld für Investitionen genutzt wird (-9 Punkte im Vgl. zu Juli 2017); 36 Prozent sind der Ansicht, das Geld solle für Entlastungen der Bürger genutzt werden (+16 Punkte) und 14 Prozent wollen, dass das Geld für den Schuldenabbau genutzt wird (-5).



Sollten die Ausgaben für staatliche Investitionen erhöht werden, dann sprechen sich 33 Prozent der Befragten dafür aus, dieses Geld in Bildung zu investieren, 32 Prozent sind der Ansicht, es soll im Bereich Gesundheit und Pflege investiert werden, 10 Prozent wollen, dass es in die Sanierung von Straßen, Brücken und Schienen fließt, 9 Prozent sprechen sich für Investitionen im Bereich Klimaschutz aus, 7 Prozent für Investitionen bei der Digitalisierung und in der digitalen Infrastruktur, 3 Prozent für Investitionen in der Bundeswehr und ebenfalls 3 Prozent möchten, dass die Investitionen in den Bereich der Forschung und Entwicklung fließen.



Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland - Fallzahl: 1.008 Befragte - Erhebungszeitraum: 11.03.2019 bis 12.03.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Die Fragen im Wortlaut:



Momentan wird darüber diskutiert, wie der Bund seinen Milliardenüberschuss aus dem Haushalt 2018 verwenden soll. Was denken Sie: Wofür sollte dieser Überschuss verwendet werden: für den Schuldenabbau oder für finanzielle Entlastungen der Bürger oder für Investitionen, zum Beispiel in die Infrastruktur?



Schuldenabbau finanzielle Entlastungen der Bürger Investitionen



Angenommen, die Ausgaben für staatliche Investitionen würden erhöht. In welchen Bereich sollten Investitionen Ihrer Ansicht nach vor allem fließen?



Bildung Digitalisierung und digitale Infrastruktur Gesundheit und Pflege Klimaschutz Bundeswehr Sanierung von Straßen, Brücken und Schienen Forschung und Entwicklung



Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist derzeit gut. Haben Sie den Eindruck, dass Sie persönlich von dieser guten wirtschaftlichen Situation profitieren oder nicht?



