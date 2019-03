Das Surferparadies Biarritz oder die Hafenstadt La Rochelle: Nach dem Untergang eines Containerschiffes droht der französischen Küste eine Ölkatastrophe.

Zwei kilometerlange Ölteppiche treiben nach der Havarie des Containerschiffs "Grande America" in der Biskaya auf Frankreichs bei Touristen beliebte Westküste zu. Alle Regierungsstellen an Land und auf See seien vollständig mobilisiert und arbeiteten eng zusammen, teilte die zuständige Seepräfektur mit. Die beiden verunreinigten Zonen trieben am Donnerstag etwa 300 Kilometer westlich von dem Küstenort La Rochelle im Meer.

Erste Einschätzungen bestätigten das Risiko einer Küstenverschmutzung, so die Präfektur. Potenziell betroffene Bereiche könnten aber erst in einigen Tagen ermittelt werden. Umweltminister François de Rugy nannte als gefährdete Regionen das Département ...

Den vollständigen Artikel lesen ...