CT: Jeder spricht von Digitalisierung, doch bislang sind Disruptionen und neue Geschäftsmodelle wie im Konsumer-Geschäft im Anlagenbau noch nicht erkennbar. Was treibt Sie an? Herzig: Es stimmt schon, auch unsere Kunden fragen bislang noch kaum nach konkretem Mehrwert aus der Digitalisierung, sondern das Thema ist zum Teil aus der Angst getrieben, hier etwas zu verschlafen. Unser Antrieb kommt aus der Beobachtung unserer Umwelt: Dort sehen wir einen klaren Trend zur Plattform-Ökonomie, wie sie uns die großen Internetkonzerne vormachen. Deshalb fragen wir uns: Welche Entwicklung könnte sich zwischen uns und unsere Kunden schieben und unser Geschäftsmodell in Frage stellen? Wie müssen wir uns verändern, um dafür vorbereitet zu sein? Digitalisierung ist deshalb Teil einer langfristigen Unternehmensstrategie und soll uns helfen, an den Veränderungen in unserer Umwelt zu partizipieren.

CT: Gerade den mittelständischen Unternehmen wird häufig vorgeworfen, dass sie schlecht auf die digitale Transformation vorbereitet sind und nicht schnell genug handeln. Herzig: Ich bezweifle, dass wir in Deutschland die Digitalisierung verschlafen, und wir hinken auch nicht hinterher. Vielmehr sehe ich Digitalisierung als Marathonlauf: Diesen beginnt man nicht mit einem Sprint, sondern man muss ihn sich strategisch einteilen und einen Weg finden, der zu einem passt.

CT: Wie geht AZO diesen Marathonlauf an? Herzig: Indem wir zunächst die größten Hindernisse auf dem Weg zum digitalen Unternehmen aus dem Weg räumen. Diese sind Silodenken, fehlende Ressourcen und die Resistenz gegenüber Veränderungen. Wenn man Digitalisierung ernst nimmt, dann verändert das ein Unternehmen insgesamt. So erfordert die digitale Transformation beispielsweise das Arbeiten in interdisziplinären Teams. Da passte es beispielsweise nicht mehr, dass AZO in Deutschland aus drei Unternehmen, einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...