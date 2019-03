Die Signalmarken für eine Trendaufnahme nach oben und unten befinden sich bei 11.700 Punkten für weiter steigende Kurse und bei 11.450 Punkten für weiter fallende Kurse. Zwischen diesen beiden Marken befindet sich der DAX im neutralen Bereich.

Wobei im großen Bild weiterhin der Monatschart mit dem großen Fibonacci-Fächer zu beachten ist. Hier sieht es so aus, dass der DAX nur eine Gegenbewegung nach den langen Monaten fallender Kurse vollzieht und nun am Fibonacci-Fächer abprallt. Mit in Folge wohl wieder fallenden Kursen bis 11.000 Punkte und tiefer.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

DAX bei 11.580 Punkten, vorbörslich bei 11.600 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 11.500, 11.450 und 11.250 Punkten, nach oben bei 11.630 und 11.700 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Korrektur von Anfang März bis Ende März.

Gebert-Börsenindikator (März)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Februar: Kaufen).

