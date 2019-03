Moneycab: Herr Dr. Müller, Sie sind am 1. Januar in Ihre neue Funktion als CEO gestartet. Wie geht es Ihnen heute, nach zwei Monaten?

Roger R. Müller: Mit meinem Wechsel zum Posten des CEO kommen die Benefits von alt und neu zusammen: Als ehemaliger CFO kenne ich Balluun wie meine eigene Westentasche und in meiner neuen Funktion kann ich unser Produkt aus einer anderen Perspektive betrachten. Meine Motivation ist es, das Produkt weiterzubringen - von der Entwicklung über Investitionen bis hin zum Vertrieb. Mein persönlicher Background als Mathematiker kann da sicher nicht schaden. Ich habe ausserdem ein tolles, junges Team hinter mir und der Teamspirit könnte nicht besser sein - wir kennen uns aus der langjährigen Zusammenarbeit schon sehr gut, können uns aufeinander verlassen und blicken positiv in die Zukunft.

Erklären Sie unseren Lesern kurz, was Ihr Unternehmen anbietet. Und wie sind Sie ursprünglich auf diese Geschäftsidee gekommen?

Balluun bietet die Infrastruktur für branchenübergreifende B2B-Market-Networks, wir verkaufen also Software-as-a-Service. Die Idee hinter Balluun war es, digitale B2B-Communities zu schaffen, auf denen eine gesamte Branche zusammenkommt, sich vernetzt und Geschäfte abschliesst - ein bisschen wie LinkedIn, Facebook und Alibaba zusammen. Ausgangspunkt war, dass die Digitalisierung Messegesellschaften und Unternehmen zunehmend vor Herausforderungen stellt - mit Balluun geben wir darauf eine Antwort. Durch die Cloud-Architektur können Messeveranstalter und Unternehmen ihren eigenen digitalen Online-Marketplace mit einem integrierten, sozialen Netzwerk einrichten und somit vor, während und nach der Messe ihre Anbieter und Facheinkäufer vernetzen und unterstützen.

Sie sprechen gerade die Messeveranstalter an. In der letzten Zeit häuften sich die Meldungen, dass Messen ihre Tore für immer schliessen. Was haben diese "falsch" gemacht?

Um dauerhaft im Markt bestehen zu können und um das physische Messegeschäft zu stärken, müssen Messen in die digitale Welt expandieren und sich neue, digitale Geschäftsfelder erschliessen. Die Messegesellschaften fürchten hier aber grosse Investitionen und eine Verschiebung der Ressourcen weg von ihrem Kerngeschäft. Daher sind sie auf der Suche nach einer kostengünstigeren State-of-the-Art-Standardlösung. Und die bieten wir. Unsere Software eignet sich aber fernab der Messebranche genauso für Sales-basierte Unternehmen. Damit können Neuheiten präsentiert, Vertriebsstrukturen gepflegt und Verkaufsprozesse abgewickelt werden - ohne dass das Medium gewechselt werden muss.

Bleiben wir bei den Messen. Welche Entwicklung dürfen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren erwarten?

Eine allumfassende Digitalisierung ist unumgänglich. Der physischen Messe wird in Zukunft vermehrt ein Eventcharakter zukommen. Kontakte persönlich zu treffen und zu pflegen sowie das sensorische Erlebnis der Messe werden hier im Vordergrund ...

