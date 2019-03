Thalwil - Der Halbleiterhersteller U-Blox hat im vergangenen Jahr einen markanten Gewinnrückgang erlitten. Während der Umsatz um 2,6 Prozent auf 393,3 Millionen Franken sank, fiel der Betriebsgewinn (EBIT) um 25,8 Prozent auf 48,3 Millionen Franken.

Unter dem Strich tauchte der Reingewinn um 24,9 Prozent auf 38,5 Millionen Franken, wie das Thalwiler Unternehmen am Freitag in einem Communiqué bekannt gab. Ein Grund dafür sind die geringeren Bestellungen durch Kunden in Asien. Dort tauchte der Umsatz um 13,3 Prozent wegen neuen Marktregulierungen in China und dem Handelsstreit der USA mit Peking.

China-Geschäft hat wieder an Fahrt gewonnen

Immerhin würden die Spannungen der beiden Grossmächte jetzt nachlassen, erklärte U-Blox in einer Präsentation. Das China-Geschäft habe im zweiten Halbjahr wieder an Fahrt gewonnen. In Amerika fiel der ...

