Chinas Nationaler Volkskongress hat ein neues Gesetz zu ausländischen Investitionen verabschiedet, das eine Beilegung des Handelsstreits mit den USA erleichtern könnte. Das Gesetz hebt den Zwang von Technologietransfers von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen auf und verbietet "illegale Einmischung der Regierung" in ausländische Geschäfte. Die Regierung in Washington hatte der Volksrepublik zuvor mehrfach vorgeworfen, US-Technologie zu stehlen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stecken seit rund einem Jahr in einem Handelskonflikt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 8,3 zuvor: 8,8 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,2% 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,3 zuvor: 93,8

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.820,00 +0,27% Nikkei-225 21.450,85 +0,77% Hang-Seng-Index 29.092,85 +0,84% Kospi 2.176,11 +0,95% Schanghai-Composite 3.020,00 +0,98% S&P/ASX 200 6.175,20 -0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Eine unverändert taubenhaft gestimmte Notenbank in Japan und steigende Hoffnungen im US-chinesischen Handelskonflikt befeuern die Börsen. Die unmittelbar betroffenen Handelsplätze in China und Japan führen die Liste der Gewinner in der Region an. Dass Großbritannien den Austritt aus der EU verschieben will, wird zumindest wohlwollend unter Anlegern zur Kenntnis genommen. Doch im Fokus steht eine Initiative in China, die als Entgegenkommen auf US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit verstanden wird. Chinas Nationaler Volkskongress hat wie bereits avisiert ein neues Gesetz zu ausländischen Investitionen verabschiedet. Das Gesetz hebt den Zwang von Technologietransfers von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen auf. In Japan hat die Notenbank ein düsteres Bild der heimischen Konjunktur gezeichnet. Sie senkte ihren Ausblick für Exporte und Produktion. Auch der Ausblick für die Weltwirtschaft wurde von den Notenbankern nach unten genommen. Im Handel kommt die Botschaft an: An geldpolitische Straffungen ist in Japan auf absehbare Zeit nicht zu denken. Der Yen zeigt sich zwar in engen Grenzen volatil, präsentiert sich aber letztlich zum Vortag wenig verändert. In Hongkong geben AIA um 1,4 Prozent nach. Der Versicherer hat schwächer als prognostiziert ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. In Australien wechselte der Markt einmal mehr kurz vor Schluss das Vorzeichen und verbuchte damit zum fünften Mal in sechs Sitzungen Abgaben. Bergbau- und der Bankenwerte zeichneten für die Verluste verantwortlich.

US-NACHBÖRSE

Oracle hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Die Aktie verlor dennoch 3,2 Prozent. Die Titel lagen damit aber weiterhin nur knapp unter ihrem Allzeithoch. Laut Analysten dürfte es Oracle im Cloud-Geschäft schwer haben, den Rückstand auf Konkurrenz aufzuholen. Zudem habe das Ergebnis je Titel von einem Aktienrückkauf profitiert. Adobe gaben um 2,5 Prozent nach. Die Gesellschaft hat im ersten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt und den Gewinn gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Die Titel hatten 2018 mit 23 Prozent überproportional zugelegt und sind daher anfällig für Gewinnmitnahmen. Facebook sanken um 1,8 Prozent. Chief Product Officer Chris Cox und der Leiter der WhatsApp-Tochter Chris Daniels verlassen das Soziale Netzwerk. Newell Brands stiegen um 1,9 Prozent. CEO Michael Polk wird das Unternehmen zum Ende des zweiten Quartals verlassen. Broadcom kletterten um 4,8 Prozent. Das Unternehmen verbuchte einen profitableren Start ins neue Jahr als erwartet. Ulta Beauty zogen um 3,5 Prozent an. Der Einzelhändler übertraf die Markterwartungen. Pivotal sanken dagegen um 6,3 Prozent. Die Gesellschaft verschreckte mit einem Ausblick unter Marktprognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.709,94 0,03 7,05 10,21 S&P-500 2.808,48 -0,09 -2,44 12,03 Nasdaq-Comp. 7.630,91 -0,16 -12,50 15,01 Nasdaq-100 7.243,01 -0,19 -13,97 14,42 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 909 Mio 954 Mio Gewinner 3.381 2.009 Verlierer 1.563 930 Unverändert 91 93

Wenig verändert - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und wieder aufkommende Zweifel über ein bald bevorstehendes Handelsabkommen zwischen USA und China ließen kene Kauflaune aufkommen. Das Votum des britischen Parlaments, den Brexit über den 29. März hinaus verschieben zu wollen, berwegte nicht. Ebenso, dass nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat gegen den von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Notstand zur Finanzierung der Grenzmauer gestimmt hatte. Trump kündigte umgehend sein Veto an. Für keine Enttäuschung sorgte mehr ein trüber Geschäftsausblick von General Electric, nachdem das Unternehmen bereits zuvor entsprechende Andeutungen gemacht hatte. Die Aktie gewann 2,8 Prozent. Apple rückten um 1,1 Prozent vor. Im laufenden Quartal sei der Apple-Anteil bei aktiven Smartphones in China gestiegen, hieß es von Morgan Stanley.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,45 -0,0 2,45 125,2 5 Jahre 2,43 -0,3 2,43 50,5 7 Jahre 2,52 0,1 2,52 27,3 10 Jahre 2,62 0,4 2,62 18,0 30 Jahre 3,04 2,8 3,02 -2,3

Der Anleihemarkt bewegte sich kaum. Die jüngsten US-Konjunkturdaten seien gemischt ausgefallen und deuteten auf ein anhaltendes Wachstum hin, wenn auch mit gemäßigter Geschwindigkeit, sagte ein Teilnehmer. Der Markt warte nun auf einen Impuls. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 0,4 Basispunkt auf 2,62 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:54 Uhr % YTD EUR/USD 1,1320 +0,1% 1,1306 1,1325 -1,3% EUR/JPY 126,40 +0,1% 126,30 126,48 +0,5% EUR/GBP 0,8540 +0,1% 0,8535 0,8511 -5,1% GBP/USD 1,3250 +0,0% 1,3248 1,3304 +4,0% USD/JPY 111,67 -0,0% 111,70 111,68 +1,8% USD/KRW 1137,58 +0,1% 1136,23 1134,35 +2,1% USD/CNY 6,7214 -0,0% 6,7230 6,7168 -2,3% USD/CNH 6,7244 +0,0% 6,7225 6,7212 -2,1% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8498 7,8499 +0,2% AUD/USD 0,7086 +0,3% 0,7065 0,7065 +0,6% NZD/USD 0,6847 +0,2% 0,6833 0,6837 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.855,75 +0,0% 3.854,75 3.847,25 +3,7%

Das britische Pfund gab nach dem Ergebnis der Abstimmung im britischen Parlament für eine Verschiebung des Brexit-Termins bis auf 1,3215 Dollar nach und damit in die Nähe des Tagestiefs. Im Vorfeld hatte die Devise bei 1,3270 Dollar gelegen. Weiter ist unklar, ob die EU bei der nun gewünschten Verschiebung mitspielen wird, zumal Großbritannien klar mache muss, was man sich davon verspricht. Am Donnerstag hatte das Pfund mit 1,3337 Dollar noch ein Neunmonatshoch markiert, nachdem sich das Parlament grundsätzlich einen Brexit ohne Abkommen mit der EU ausgesprochen hatte. Im späten US-Handel lag das Pfund bei 1,3227 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,74 58,61 +0,2% 0,13 +27,5% Brent/ICE 67,35 67,23 +0,2% 0,12 +23,2%

Uneinheitlich - US-Öl der Sorte WTI profitierte weiter vom zur Wochenmitte gemeldeten Rückgang der US-Ölvorräte. WTI bereits den vierten Handelstag in Folge zu. Dagegen litt die globale Referenzsorte Brent unter wieder zunehmenden Sorgen um ein Zustandekommen eines Handelsabkommen zwischen den USA und China. Der Preis für ein Barrel WTI stieg zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 58,61 Dollar. Brent reduzierte sich dagegen um 0,5 Prozent auf 67,23 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.301,29 1.296,49 +0,4% +4,80 +1,5% Silber (Spot) 15,34 15,19 +1,0% +0,15 -1,0% Platin (Spot) 829,00 827,49 +0,2% +1,51 +4,1% Kupfer-Future 2,92 2,89 +0,9% +0,03 +10,7%

Der Goldpreis fiel ohne fundamentale neue Nachrichten wieder deutlich unter die Marke von 1.300 Dollar. Sollte die Feinunze sich unter 1.300 Dollar festsetzen, sei ein weiterer Rückschlag in Richtung 1.280 Dollar wahrscheinlich, hieß es aus technischer Sicht. Der Preis fiel zum US-Settlement um 1,1 Prozent auf 1.295 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NEUSEELAND

Bei bewaffneten Angriffen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch sind nach Angaben der Regierung 40 Menschen getötet worden. Der "Terroranschlag" sei "gut vorbereitet" gewesen, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern.

NAHOST

Auf den Abschuss von zwei Raketen aus dem Gazastreifen auf den Großraum Tel Aviv hat die israelische Armee mit Angriffen in dem Palästinensergebiet reagiert.

US-INNENPOLITIK

