Am deutschen Aktienmarkt wird am Freitag zum Handelsstart eine stabile Tendenz erwartet. Der Dax +0,13% wurde am Morgen 0,3 Prozent höher taxiert bei 11.620 Punkten. Der Leitindex bleibt damit in Sichtweite seiner 200-Tage-Linie bei aktuell 11.683 Punkten, die für die längerfristige Tendenz wichtig ist.Geprägt wird der heutige Handelstag vom ersten "Hexensabbat" des neuen Jahres. Ab Mittag steht an ...

