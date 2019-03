Bern (awp) - Die Revision des Bundesamts für Verkehr (BAV) hat im öffentlichen Verkehr einen weiteren Fall aufgedeckt, in dem zu hohe Abgeltungen an einen Verkehrsbetrieb geflossen sind. Diesmal ist die BLS davon betroffen, wobei den Angaben zufolge "unbeabsichtigt" Fehler in der Verzinsung des Rollmaterials gemacht wurden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...