Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Donnerstag um 6,5K Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Mittwoch bei 533.046 Kontrakten lag. Das Volumen fiel gleichzeitig um 69K Kontrakte, nach dem dieses 3 Tage in Folge gestiegen war. EUR/USD noch begrenzt durch 1,1340 Die gestrige Abwärtskorrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...