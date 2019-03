IRW-PRESS: Halo Labs Inc.: Halo Labs informiert über Preisanpassung der Wandelschuldverschreibungen und Erhöhung des geplanten Platzierungsvolumens

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den Vereinigten Staaten bestimmt

Toronto, Ontario - 15. März 2019 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen)((NEO: HALO, OTC: AGEEF, Deutschland: A9KN) gibt bekannt, dass das Unternehmen zugestimmt hat, die Konditionen seiner bereits angekündigten Best Efforts-Platzierung (die Platzierung) von Wandelschuldverschreibungen (die Wandelschuldverschreibungen) abzuändern. Demnach wird der Umwandlungspreis, zu dem die Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien des Unternehmens (die Schuldverschreibungsaktien) umgewandelt werden können, von 0,70 Dollar pro Schuldverschreibungsaktie auf 0,65 Dollar pro Schuldverschreibungsaktie herabgesetzt. Canaccord Genuity Corp. wird im Namen des Agentenkonsortiums - bestehend aus den Banken Gravitas Securities Inc., Clarus Securities Inc., Cormark Securities Inc. und PI Financial Corp. (gemeinsam die Agenten) - in Zusammenhang mit der Platzierung als Lead Agent und alleiniger Bookrunner beauftragt.

Darüber hinaus wurde das Unternehmen von den Agenten informiert, dass die von den Anlegern erhaltenen Interessensbekundungen den Betrag von 10 Millionen Dollar, der im vorläufigen Kurzprospekt des Unternehmens vom 6. März 2019 (der vorläufige Prospekt) ausgewiesen wurde, übersteigen und das Gesamtvolumen der Platzierung, einschließlich des Tausches der ausstehenden Verbindlichkeiten (wie im vorläufigen Prospekt definiert), möglicherweise auf einen Betrag von rund 15 Millionen Dollar erhöht wird.

Die Wandelschuldverschreibungen werden in Form eines finalen Kurzprospekts (der Prospekt) angeboten. In Zusammenhang mit der Platzierung wurde in sämtlichen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, ein vorläufiger Prospekt eingereicht, der im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions erstellt wurde. Der vorläufige Prospekt enthält wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot und ist noch der Fertigstellung oder Änderungen vorbehalten. Nähere Informationen finden potenzielle Investoren im vorläufigen Prospekt, der auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar ist. Bis zur Genehmigung eines endgültigen Prospekts werden die Wandelschuldverschreibungseinheiten nicht verkauft bzw. keine Angebote zum Kauf der Wandelschuldverschreibungseinheiten angenommen werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für Mietereinbauten in den Anlagen des Unternehmens, den Erwerb von Extraktionsanlagen, für strategische Akquisitionsmöglichkeiten und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und der Börse - darunter die Genehmigung durch die NEO - und den Abschluss einer Vermittlungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und den Vermittlern.

Die im Rahmen der Platzierung angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach den Bestimmungen des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert, und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsanforderungen laut U.S. Securities Act bzw. laut den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere in jenen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

ÜBER HALO

Halo ist ein Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der Cannabisbranche. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, nutzt eigene Verfahren und Produkte und hat seit der Firmengründung bereits mehr als 3,0 Millionen Gramm Öl und Konzentrat hergestellt. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen hat derzeit Betriebsstätten in Kalifornien, Nevada und Oregon und ist über eine strategische Partnerschaft auch in Lesotho (Afrika) vertreten. Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

KONTAKTDATEN

Halo Labs

Investor Relations

info@halocanna.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Informationen über den Abschluss des Angebots, die Genehmigung der NEO Aequitas Exchange des Angebots, den Erhalt zusätzlicher behördlicher Genehmigungen, die für den Abschluss des Angebots erforderlich sind, die Anzahl der von der Gesellschaft zu verkaufenden Wandelschuldverschreibungen, den Austausch der ausstehenden Schuldverschreibungen und die erwartete Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot beinhalten.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Halo erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen.

Die wichtigsten Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten abweichen, sind unter anderem die folgenden: Verzögerungen bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen durch die NEO Aequitas Exchange; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen durch die Wertpapieraufsichtsbehörden; nachteilige Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten und der sonstigen Risiken, die in der letzten jährlichen Informationsform und im Vorläufigen Prospekt (einschließlich der darin enthaltenen Dokumente) offengelegt sind.Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Key assumptions used herein are that there will be no unexpected delays regarding approvals from the NEO Aequitas Exchange or other regulatory authorities, the Offering will be completed on the terms and within the timeline expected and no unexpected costs or events will occur requiring a change to the use of net proceeds. Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46193

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46193&tr=1

