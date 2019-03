Am ersten "Hexensabbat" des Jahres startet der Leitindex im Plus. Die US-Börsenaufsicht SEC reicht Klage gegen Volkswagen ein.

Am heutigen Freitag startet der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 11.608 Punkten in den letzten Handelstag der Woche. Der Dax schwankte am Donnerstag um seinen Vortagskurs und beendete den Tag leicht im Plus bei 11.587 Punkten.

Eine neue Klage im Dieselskandal sorgt für Aufregung bei Volkswagen: Die US-Börsenaufsicht SEC hat den Konzern wegen angeblicher Verstöße gegen amerikanische Wertpapiergesetze verklagt. VW weißt die Vorwürfe ab und will gegen die Klage vorgehen.

In dieser Handelswoche steht zudem ein wichtiger Termin im Kalender von Anlegern. Am heutigen Freitag ist der erste "Hexensabbat" des Jahres. An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen (Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien) fällt auf denselben Tag. Deswegen kommt es an diesen Tagen häufig besonders starken Schwankungen.

Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen gibt es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes. Hinter den Schwankungen stehen Spekulanten. Große Marktteilnehmer wie Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind - was für Kleinanleger eher uninteressant und vor allem risikoreich ist.

Ein Blick auf die aktuelle Positionierung der Profis an den Terminbörsen zeigt: Die größte Zahl an Dax-Call-Optionen, deren Laufzeit am Freitag endet, liegen bei 11.500 und 11.700 Punkte. Sollte der Index am Freitagmittag unterhalb dieser Marke stehen, würden diese Anleger nur mit Verlusten ihr Geschäft beenden. Ein Indiz, dass viele Anlageprofis versuchen werden, den Dax bis Freitagmittag noch Richtung 11.700 Punkte zu pushen.

Das europäische Statistikamt Eurostat legt am heutigen Freitag die Inflationszahlen für den Euro-Raum im Februar vor. Laut der ersten Schätzung der Behörde ist die Inflationsrate in dem Monat von 1,4 auf 1,5 Prozent gestiegen. Gleichzeitig fiel jedoch die Kerninflation, aus der besonders schwankungsanfällige Preise für Lebensmittel und Energie herausgestrichen werden, von 1,1 auf 1,0 Prozent.

