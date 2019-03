Kali und Salz sind ein solides Geschäft, aber sehr volatil in den Preisen und in den Mengen. K+S legte gestern ein überzeugendes Ergebnis vor und eigentlich sind 11 als KGV durchaus vertretbar. Das Handicap: K+S lebt mit dem Damoklesschwert möglicher neuer Klagen der Umweltschützer bezüglich der Versalzung der Werra und Fulda bezüglich der Abwässer. In dieser Frage gab es schon mehrere Kompromisse aber die Umweltschützer sind weiter dran.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info