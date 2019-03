++ Großteil der US-Daten dürfte sich verbessern ++ Anstieg der kanadischen Industrieumsätze zu erwarten ++ Gouverneur Haruhiko Kuroda der Bank of Japan spricht am Morgen ++ Am letzten Handelstag der Woche werden den Anlegern einige interessante Erkenntnisse aus den USA angeboten, darunter der Stimmungsindikator der Uni-Michigan sowie die Zahlen zur Industrieproduktion. Darüber hinaus werden am Vormittag detaillierte Daten über die europäische Inflation veröffentlicht. Händler des CAD-Marktes sollten am frühen Nachmittag auf der Hut bleiben, da die kanadischen Industrieumsätze veröffentlicht werden. 11:00 Uhr | Eurozone, VPI-Inflation für Februar (Revision): Der für heute ...

