Nach dem Terroranschlag in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat sich die Bürgermeisterin, Lianne Dalziel, bestürzt gezeigt. "Our city has changed forever today. It is beyond belief that something like this should happen in our city and in New Zealand", schrieb Dalziel am Freitag in einer Mitteilung an die Stadtbevölkerung.

"It is clear that an extremist moved here with the intention of carrying out a premeditated attack", so die Bürgermeisterin. Bei dem Terroranschlag waren mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt, als mindestens eine Person das Feuer in zwei Moscheen eröffnet hatte. Mindestens zwei weitere Verdächtige wurden festgenommen.

In der 400.000-Einwohner-Stadt Christchurch tragen viele Polizisten für gewöhnlich keine Schusswaffen.