Am Donnerstag fand in Pliezhausen die ordentliche Hauptversammlung (HV) von Datagroup statt. Die Aktionäre können zufrieden sein - denn im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurden "Bestmarken" erreicht und die Dividende soll auch erhöht werden. So wurde beschlossen, die Ausschüttung pro Aktie von 0,45 Euro auf 0,60 Euro zu erhöhen. Die Grundlage dafür bietet das 2018 gestiegene Ergebnis. So ist laut Datagroup das Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 2018 um 9,9% auf 20,4 Mio. Euro gestiegen (Vorjahreswert ... (Peter Niedermeyer)

