Was in dem Hype um den neuen strategischen Berater - Nelson Peltz - bei Aurora Cannabis Inc. (kurz "Aurora") gefühlt etwas untergegangen ist, ist diese Nachricht: Aurora beginnt laut eigenen Angaben, Cannabis Öl nach Deutschland zu liefern. Und zwar soll an Apotheken geliefert werden - die entsprechenden Genehmigungen der deutschen und kanadischen Behörden seien so, wie das Unternehmen mitteilte. Konkret soll es da um das Produkt "Pedanios 5/1" gehen. Der Name "Pedanios" geht darauf zurück, dass ... (Peter Niedermeyer)

