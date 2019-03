Zürich (awp) - Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im Frühhandel etwas leichter. Der grosse Eurex-Verfall sorgt laut Händlern für Umsatz und Bewegung am Markt. Am grossen Eurex-Verfall, dem Hexensabbat, laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...