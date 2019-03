Berlin will das Unterhaltsrecht zugunsten von Scheidungsvätern ändern. Viele Unternehmer gehen längst auf die Bedürfnisse getrennt lebender Eltern ein. Sie haben verstanden: "Einer zahlt, einer betreut" ist antiquiert.

Der Weg zu Gregor Noacks Arbeitsplatz führt vorbei an einer großen Carrera-Rennbahn, einem Kicker und einem von der Decke hängenden Box-Sandsack. Das Väterzentrum im Berliner Prenzlauer Berg bietet viel für Kinder aller Altersgruppen. Doch am späten Dienstagnachmittag dieser Woche kommen nur Erwachsene. Noack ist Fachanwalt für Familienrecht, er kennt sich aus mit Fragen, die viele frisch getrennte und geschiedene Väter intensiv beschäftigen: Wie viel Unterhalt muss für die Kinder gezahlt werden? Wie stark hängen die Zahlungen vom Umfang der vom Vater geleisteten Kinderbetreuung ab? Und: Welche Rechte hat ein Mann, der seine getrennt lebenden Kinder sehen will?

Das Interesse an Noacks Sprechstunden ist groß, auf Termine muss man warten. Es gibt viel Klärungsbedarf. "Das geltende Recht passt nicht zur Lebensrealität von vielen engagierten Vätern", sagt der Jurist. Die Gesetze stammten aus den Siebzigerjahren, viel sei durch Gerichte festgelegt worden - oft in der Vorstellung, Scheidungsväter spielten bei der Erziehung stets eine Nebenrolle. Ein Vater, der vierzig Prozent der Kinderbetreuung übernähme, zahle daher in der Regel genauso viel wie ein meist Abwesender.

Das Problem ist auch der Bundesregierung klar. Der Koalitionsvertrag sieht eine Reform des Unterhaltsrechts vor, am vergangenen Wochenende verkündete Familienministerin Franziska Giffey, das alte Motto "Einer zahlt, einer betreut" sei antiquiert. Sie bekam dafür Beifall, doch ihr ...

