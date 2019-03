Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im Frühhandel etwas leichter. Der grosse Eurex-Verfall sorgt laut Händlern für Umsatz und Bewegung am Markt. Am grossen Eurex-Verfall, dem Hexensabbat, laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen kommen.

Nach wie vor ein wichtiges Thema ist der Brexit. Nach dem Votum des britischen Parlaments für eine Verschiebung des EU-Austritts hofft Premierministerin Theresa May nun auf einen Erfolg für ihr Brexit-Abkommen im dritten Anlauf. Schon kommende Woche sollen die Abgeordneten in London erneut über den Deal abstimmen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.25 Uhr 0,07 Prozent tiefer bei 9'474,96 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,02 Prozent ...

