Bei Bluthochdruck ist Früherkennung besonders wichtig: Ist der Blutdruck dauerhaft hoch, steigt das Risiko für viele andere Erkrankungen, beispielsweise für Schlaganfall oder Herzinfarkt. "Jeder Erwachsene über 30 sollte seinen Blutdruck kennen", betont daher Kardiologe Prof. Peter Trenkwalder, Chefarzt am Klinikum Starnberg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".



Für die Diagnose Bluthochdruck reicht ein einmaliges Messen nicht aus. Es sind mindestens drei Messungen an zwei verschiedenen Tagen notwendig. Auch selbst gemessene Werte können in die Beurteilung einfließen. Als normal gelten obere Werte zwischen 120 und 129 mmHg und untere um 80 bis 84 mmHg. Bis 139/89 spricht man von "hochnormalen" Werten, ab 140/90 lautet die Diagnose Hochdruck oder Hypertonie.



Medizinern zufolge kann jeder selbst einiges dafür tun, um nicht nur den Blutdruck, sondern auch andere Werte im Normbereich zu halten. "Ich versuche immer wieder aufzuklären, wie wichtig der Lebensstil für die Gesundheit insgesamt ist", betont Hausarzt Prof. Carl Rauscher aus Regensburg. "Etwa, dass man mit einer eher mediterranen Ernährung mit viel Gemüse, gesunden Ölen und wenig Fleisch etwas ändern kann. Nicht nur beim Gewicht, sondern auch bei Zucker, Blutdruck und Cholesterin." Sehr wichtig sei darüber hinaus Bewegung. Die neue "Apotheken Umschau" erklärt in ihrer Titelgeschichte die wichtigsten Gesundheitswerte, was sie aussagen und wann eine Therapie notwendig wird.



