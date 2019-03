publity AG mit ganz deutlicher Steigerung von Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis publity AG mit ganz deutlicher Steigerung von Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2018 15.03.2019 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erstmals Vorlage eines Konzernabschlusses nach IFRS: Jahresüberschuss 25 Mio. Euro - Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss nach HGB 2018 jeweils rd. 50 Prozent gestiegen - Starke Marktstellung Frankfurt, den 15. März 2019 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat das Geschäftsjahr 2018 nach vorläufigen und bisher noch ungeprüften Zahlen sehr erfolgreich mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Erstmals legt das Unternehmen dabei einen Konzernabschluss nach IFRS vor. Der Jahresüberschuss lag bei 25 Mio. Euro nach IFRS. Auch die HGB-Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 liegen deutlich über den Vorjahreswerten - Umsatz, EBIT und Jahresüberschuss wurden jeweils um rd. 50 Prozent gesteigert. Der 2018er Umsatz nach HGB stieg auf 34,6 Mio. Euro von 23,6 Mio. Euro in 2017, das EBIT auf 23,5 Mio. Euro von 16,1 Mio. Euro ein Jahr zuvor und der Jahresüberschuss lag bei rd. 15 Mio. Euro nach 10,1 Mio. EUR in 2017. Die positive Entwicklung wurde neben den wiederkehrenden Umsätzen aus laufenden Asset-Management-Mandaten getrieben durch signifikante Success Fees, in denen sich die starke Marktstellung von publity widerspiegelt. So sind publity in 2018 im Rahmen von Asset-Management-Mandaten bei unter dem Strich konstanten Assets under Management von rd. 4,6 Mrd. Euro zahlreiche Objektankäufe und -verkäufe sowie erhebliche Vermietungserfolge gelungen. Thomas Olek, CEO und Mehrheitsgesellschafter von publtiy: "Mit den Ergebnissen 2018 sind wir nach einem verhaltenen Auftakt des Jahres mehr als zufrieden. Bei hohen Umsatz- und Gewinnsteigerungen haben wir unsere starke Marktstellung weiter gefestigt, unsere Objektdatenbank für Büroimmobilien in Deutschland noch weiter ausgebaut und das Transparenzlevel von publity deutlich durch den Konzernabschluss nach IFRS erhöht. Mit einem Jahresüberschuss von 25 Mio. Euro im Konzern haben wir - auch wenn natürlich mit dem HGB-Gewinn des Vorjahres von 10,1 Mio. Euro nicht vollständig vergleichbar - einen massiven Gewinnsprung verzeichnet." publity veröffentlicht den geprüften Konzernabschluss nach IFRS am 8. April 2019. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. 15.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787985 15.03.2019 ISIN DE0006972508 DE000A169GM5 AXC0089 2019-03-15/10:15