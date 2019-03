Sveriges Riksbank: Result of Riksbank reversed auctions inflation-linked bonds

Auction date 2019-03-15 Loan 3108 Coupon 0.25 % ISIN-code SE0004211084 Maturity 2022-06-01 Tendered volume, SEK mln 250 +/- 250 Volume offered, SEK mln 600 Volume bought, SEK mln 250 Number of bids 5 Number of accepted bids 2 Average yield -2.289 % Lowest accepted yield -2.295 % Highest yield -2.280 % % accepted at lowest yield 100.00

Auction date 2019-03-15 Loan 3104 Coupon 3.50 % ISIN-code SE0000556599 Maturity 2028-12-01 Tendered volume, SEK mln 250 +/- 250 Volume offered, SEK mln 600 Volume bought, SEK mln 150 Number of bids 4 Number of accepted bids 1 Average yield -1.588 % Lowest accepted yield -1.588 % Highest yield -1.588 % % accepted at lowest yield 60.00

