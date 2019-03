Gesunde Mitarbeiter für gesunde Unternehmen

Der demografische Wandel trifft die Unternehmen im Elektrohandwerk nicht nur durch die kleiner werdende Zahl an ausbildungswilligen und -fähigen jungen Menschen. Denn wenn immer weniger junge Mitarbeiter in ein Unternehmen hineinwachsen, altert die Stammbelegschaft überdurchschnittlich. Auch wenn die Ausbildungszahlen zuletzt wieder leicht gestiegen sind, kann man davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Beschäftigten im Elektrohandwerk in zehn Jahren 50 Jahre und älter sein wird.

Das hat natürlich Auswirkungen auf das verfügbare Personal. Die Statistiken zeigen, dass ältere Arbeitnehmer zwar seltener krank sind, aber wenn sie es sind, dann fallen sie deutlich länger aus. Der Gesundheitsförderung kommt damit eine immer größere Bedeutung zu.

Die IKK classic will nun zusammen mit dem Fachverband Elektro- und Informationstechnische Handwerke NRW dieses brisante Thema angehen. Mit der Weiterbildung zum »Gesundheitscoach im Betrieb« wird in einem Pilotprojekt nach Wegen gesucht, das Elektrohandwerk beim Thema Gesundheit der Mitarbeiter zu unterstützen.

