Uniqa steigt schrittweise aus dem Kohlegeschäft aus. "Wir wollen das Risiko, das mit Kohlegeschäft langfristig verbunden ist, gemeinsam mit unseren Kunden reduzieren und damit zur Erreichung der Klimaziele beitragen", sagt Uniqa Nachhaltigkeitsverantwortlicher Andreas Rauter. "Versichern ist per Definition nachhaltig, dazu zählt auch, Verantwortung für die Generationen nach uns zu übernehmen. Daher war der Schritt, aus der Finanzierung und dem Neugeschäft auszusteigen sowie das aktuell bestehende Geschäft mit Kohle schrittweise abzubauen, nur logisch." Seit 31. Jänner 2019 hat sich Uniqa in der Veranlagung aus kohlebasierter Industrie zurückgezogen und macht keine neuen Investments in Kohle-Sektoren. Darüber hinaus ...

