Der Euro ist eine 20-jährige Erfolgsgeschichte - und unser ökonomisches Aushängeschild in aller Welt. Doch wenn die EU auch in Zukunft globalen Einfluss für sich reklamieren will, benötigen wir jetzt beherzte Reformen.

Seit 20 Jahren ist der Euro ein Zeichen der wirtschaftlichen Stärke. Er steht symbolhaft für das geeinte Europa in der Welt. Unsere gemeinsame Währung wird von 19 Mitgliedstaaten geteilt und täglich von 340 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Darüber hinaus verwenden rund 60 Länder der Welt den Euro oder binden ihre Währung an ihn. Für alle seine Nutzer bietet der Euro stabilere Preise, niedrigere Transaktionskosten für Bürger und Unternehmen und mehr Handel.

Im Jahre 2019 müssen wir weiter denken. Die Welt befindet sich im wirtschaftlichen und geopolitischen Wandel. Mit dem Aufstieg neuer Mächte und der Verlagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts nach Osten wird die Welt multipolarer. Zugleich werden multilaterale, regelbasierte Institutionen mehr und mehr infrage gestellt. Gerade vor diesem Hintergrund muss Europa für globale Zusammenarbeit, Multilateralismus und Demokratie einstehen. Diese Werte können wir in der Welt erfolgreicher fördern, je mehr Europa sich auf starke eigene Instrumente stützen kann. Das gilt nicht nur für die Außen- und Verteidigungspolitik, sondern auch auf den internationalen Finanzmärkten. Der Euro ist schon heute nach dem US-Dollar die am zweithäufigsten genutzte Reservewährung der Welt, bei internationalen Zahlungen liegen beide Währungen sogar gleichauf. Darauf müssen wir aufbauen und die internationale Rolle des Euro und damit unsere Souveränität stärken.

