Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was gestern Abend im britischen Parlament geschah, war keine allzu große Überraschung, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". Die Abgeordneten hätten für eine Verlängerung des Brexit-Termins gestimmt. Darüber müssten die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beim Gipfel am Donnerstag und Freitag kommender Woche entscheiden. ...

