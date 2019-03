++ Tech-Sektor im Fokus ++ Blick auf Volatilitätsindex ++ Britisches Parlament stimmt für Brexit-Verschiebung ++ Technische Widerstände scheinen sich beim DE30 zu festigen ++ Die drei großen US-Aktienindizes stoppten ihre seit Anfang der Woche zu beobachtenden Anstiege und schlossen am Donnerstag flach. Die Nachricht, dass ein Trump-Xi-Treffen nicht Ende diesen Monats stattfinden wird, versetzte der Käuferseite einen Dämpfer und sorgte dafür, dass der marktbreite S&P 500 die Widerstandszone um die 2.820 Punkte-Marke vorerst nicht überwinden konnte. "Wir befinden uns an einem Punkt im Technologiezyklus, an dem Investoren beginnen, reine Impulsinvestoren zu werden. Du hast diese Vorstellung, wo die Leute glauben, dass Tech-Werte nicht mehr zyklisch sind. Es ist etwas Neues. Es ist etwas anderes. Und das klingt ein wenig nach März 2000", sagte der berühmte Investor Richard Bernstein diese Woche bei CNBC. Einige Monate vor dem Platzen der Dotcom-Blase warnte Bernstein vor einer ...

